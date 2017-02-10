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TFF’de Fenerbahçe depremi! İstifa etti…

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurul Üyesi Tuna Akın, Fenerbahçe aleyhine verilen cezalar nedeniyle görevinden istifa etti.
16:1810 Şubat 2017
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TFF’de Fenerbahçe depremi! İstifa etti…

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurul Üyesi Tuna Akın yaptığı yazılı açıklamada, TFF’nin son dönemlerde Fenerbahçe aleyhine alınan kararları gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

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İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurul Üyesi Tuna Akın şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe camiası açısından bu adaletsizliğin hat safhaya ulaştığı su götürmez bir gerçektir. Onarılması gereken, geçmişte açılan haksız yaraların daha da derinleştirilmesi, sporseverlik, futbol, futbolun marka değeri ve toplumsal barış açısından etkisi uzun yıllar sonra geçebilecek yaralar açmıştır. Bu işlevsizlik ve adaletsizliğin bulunduğu ortamda, bu titri üstümde taşıyarak bundan öncesinde verdiği ve gelecek için vereceği yüke TFF üyesi olarak kararlara ortak olmama adına istifa ediyorum.”

Etiketler
Fenerbahçe tff
Son güncelleme: 16:21 | 10.02.2017
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