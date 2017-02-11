3 puan Alexis Sanchez’ten

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Arsenal ile Hull City karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.
Küme düşme hattında yer alan rakibi karşısında 3 puan Alexis Sanchez’in golleriyle uzanan Arsenal, 50 puana yükseldi. Hull City ise 20 puanda kaldı.
Sanchez’in 34. dakikada attığı golde top eline çarpıp filelere gitmesine rağmen hakem Mark Clattenburg ortaya sahayı gösterdi. 90. dakikada ise Sam Clucas penaltı yaparak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Penaltıyı Şilili yıldız gole çevirerek maçın skorunu belirledi.