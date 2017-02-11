Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

3 puan Alexis Sanchez’ten

Arsenal küme düşme hattındaki Hull City'yi Alexis Sanchez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Şilili yıldızın attığı ilk gol ise büyük tartışmalara neden oldu.
18:2911 Şubat 2017
0
3 puan Alexis Sanchez’ten

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Arsenal ile Hull City karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Küme düşme hattında yer alan rakibi karşısında 3 puan Alexis Sanchez’in golleriyle uzanan Arsenal, 50 puana yükseldi. Hull City ise 20 puanda kaldı.

Sanchez’in 34. dakikada attığı golde top eline çarpıp filelere gitmesine rağmen hakem Mark Clattenburg ortaya sahayı gösterdi. 90. dakikada ise Sam Clucas penaltı yaparak kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Penaltıyı Şilili yıldız gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

Etiketler
Alexis Sanchez arsenal Hull City ingiltere premier lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER