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Adana Demirspor moral depoladı

Sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, bowling oynayarak moral depoladı.
17:3411 Şubat 2017
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Adana Demirspor moral depoladı

Optimum Alışveriş Merkezi, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti.

AVM bünyesinde bulunan Playbowling Salonu'nda birbirleri ile kıyasıya yarışan futbolcular, yeşil sahalardaki hünerlerini bowlingde de sergiledi.

Keyiflerince eğlenen futbolcular, Optimum ziyaretçilerinin yoğun ilgisi karşısında da zaman zaman zor anlar yaşadı. Ziyaretçiler, oyuncular ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Takımı moral depolayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise, “Bizim için Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması öncesi güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Etiketler
adana demirspor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor tff 1.lig
Son güncelleme: 17:41 | 11.02.2017
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