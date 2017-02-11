Kupada havlu atan, bütün konsantrasyonunu lige çeviren Beşiktaş'ta Karabük'te kazanılacak 3 puan Kartal'ın zirve yerini sağlamlaştıracak, maç fazlası nedeniyle oluşacak puan farkı da rakipler üzerinde psikolojik bir baskı yaratacaktı. “Mesele Türkiye Kupası değil yeğen, lig şampiyonluğu” dercesine deplasman yolunu arşınlayan Kartal'ın işi hiç de kolay değildi. İsabetli ortaları ve etkin hücumlarıyla öne çıkan, ligin en fazla sprint yapan ekibi Karabükspor, özellikle ilk yarıda sol kanat akınlarıyla Beşiktaş'ı epey zorladı. İkinci yarıda oyuna giren Ermin Zec'le hücum gücünü orta alana çeken ev sahibi, golden sonra da disiplini bozmazken, 70. dakikaya kadar sadece 2 isabetli şutuyla pozisyon üretmekte kısır kalan Beşiktaş, hayal kırıklığı yarattı. Golü de geç buldu. Zamanında Beşiktaş tribünlerinde açılan “Alın terindir omzundaki yük. Selam olsun sana şanlı Karabük” pankartını anımsatırcasına K.Karabükspor'un gerçekten de alın teri ile kazandığı bir 3 puan oldu dünkü maç.