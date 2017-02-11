Arkasspor evde yok

Efeler Ligi'nde 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Arkasspor, iç sahadaki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Arkasspor, ilk yarının son haftasında seyircisi önünde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenilerek İzmir’de ilk defa kaybetti.

İkinci devrenin ilk sınavında ağırladığı Ziraat Bankası’na 3-2 mağlup olan Arkasspor, kendi sahasında bu kez Fenerbahçe’ye yenilmekten kurtulamadı.

Ligde 2. sıradaki yerini kaptırıp bir basamak gerileyen Arkasspor, çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 5’inci maçında evinde Almanya’dan VfB Friedrichshafen’le kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında son olarak Paris Volley’i İzmir’de tie-break setinde 3-2 dize getiren mavi-beyazlılar, ilk 2 iddiasını korumak için ter dökecek.

Arkasspor, Almanya’da rakibini 3-2 mağlup etmişti. Arkasspor, Efeler Ligi’nde ise 19 Şubat’ta Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olacak.