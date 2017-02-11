Barcelona şov yaptı! Yarım düzine…

Şampiyonluk yarışı yapan Barcelona, deplasmanda Alaves'i Suarez'in hat-trick yaptığı maçta 6-0 mağlup etti.

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Barcelona, Alaves deplasmanına çıktı. Mendirroza Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 6-0 kazanarak şov yaptı.

Arda Turan’ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta galibiyet gollerini 37, 65 ve 67. dakikalarda Luis Suarez, 40’da Neymar, 59. dakikada Messi ve 63. dakikada eski Beşiktaşlı Alexis Delgado kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Barcelona 48 puana yükselirken, Real Madrid’den 3 maç fazla olarak liderliğe yükseldi. Alaves ise 27 puanla 12. sırada kaldı.

46 puandaki Real Madrid bu akşam 22:45’te Osasuna ile deplasmanda karşılaşacak.