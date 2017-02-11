Bayram Bektaş: Bu futbol bize yakışmadı

Ümraniyespor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Elazığspor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş, çok kötü futbol oynadıklarını belirterek, “Bu futbol bize hiç yakışmadı” dedi.

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Ümraniyespor'a mağlup oldukların karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanmak için İstanbul'a geldiklerini söyleyen Bektaş, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda aslında bize hiç yakışmayan bir futbol oynamamıza rağmen 1-0 öne geçtik. Skor avantajıyla çok farklı bir ikinci yarı bekliyordum. Ancak ikili mücadele ve skor konusunda bekleneni veremedik. Çok fazla geri çekilerek rakibe boşluk verdik. Talihsiz bir gol yedik. Sonraki pozisyonda şut sonrası kendi kalemize gol attık. Bugün oynadığımız futbol bize hiç yakışmadı. Hakemin de oyuna etkisi oldu. Her ikili mücadelede yere yatmalar oldu. Hakem her pozisyonda oyunu kesti. Art niyet olmadığı sürece oyun devam etmeliydi. Futbol adına Elazığspor'a yakışmayan bir futbol oynadık. Rakibimizi kutluyorum, önümüzdeki maçlara bakacağız. Buraya 3 puan için gelmiştik, üzgünüz” diye konuştu.