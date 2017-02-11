Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor

Sahasında Galatasaray'ı da yenen Kardemir Karabükspor karşısında sergilenen performans tatmin etmedi. Başakşehir, Kasımpaşa’yı yenerse Beşiktaş liderlik koltuğundan inecek.

Fenerbahçe’ye yenilerek Vodafone Arena'da ilk resmi mağlubiyetini alan Beşiktaş'a bir şok da Karabük'te geldi. Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle çehre değiştiren ve iç sahada Galatasaray’ı da mağlup eden Karadeniz ekibi karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Haftaya takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde giren Beşiktaş'ın liderlik koltuğu sallantıya girdi.

Beşiktaş`ın yediği ilk gol 22 cm ofsayt! Yayıncı kuruluş, Karabükspor-Beşiktaş maçının ardından Depar programında ev sahibi takımın ilk golünün ofsayt olduğunu ekranlara getirdi. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLAR TEDİRGİN OLDU

Medipol Başakşehir, yarın Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırırsa, zirvenin yeni sahibi olacak. Dünkü sonucun ardından zirve iddiası bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe de umutlanırken, şampiyonluk yarışında ortam yeniden ısındı. Beşiktaş, Karabük karşısında sergilediği futbolla ise S.O.S verdi. Bu sezon en kötü maçlarından birini oynayan siyah-beyazlılar, taraftarını da tedirgin etti.

Karabükspor-Beşiktaş maçından sonra olay paylaşım Kardemir Karabükspor'un başarılı savunmacısı Barış Başdaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından darbe alan sol bacağını paylaştı. İlgili Haberi Oku

TALISCA’NIN TADI YOK

16 Ocak'taki Osmanlıspor maçıyla 80 günlük aranın ardından formasına kavuşan Talisca, gole hasret kaldı. Farklı kazanılan Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarını boş geçip sadece 1 asist yapan Brezilyalı oyuncu, dün de skora katkı veremedi. Talisca, bu sezon ligde 9 maç ta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 2 de asiste imza attı.