Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor

Fenerbahçe’ye yenilerek Vodafone Arena'da ilk resmi mağlubiyetini alan Beşiktaş'a bir şok da Karabük'te geldi. Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle çehre değiştiren ve iç sahada Galatasaray’ı da mağlup eden Karadeniz ekibi karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Haftaya takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde giren Beşiktaş'ın liderlik koltuğu sallantıya girdi.
TARAFTARLAR TEDİRGİN OLDU
Medipol Başakşehir, yarın Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırırsa, zirvenin yeni sahibi olacak. Dünkü sonucun ardından zirve iddiası bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe de umutlanırken, şampiyonluk yarışında ortam yeniden ısındı. Beşiktaş, Karabük karşısında sergilediği futbolla ise S.O.S verdi. Bu sezon en kötü maçlarından birini oynayan siyah-beyazlılar, taraftarını da tedirgin etti.
TALISCA’NIN TADI YOK
16 Ocak'taki Osmanlıspor maçıyla 80 günlük aranın ardından formasına kavuşan Talisca, gole hasret kaldı. Farklı kazanılan Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarını boş geçip sadece 1 asist yapan Brezilyalı oyuncu, dün de skora katkı veremedi. Talisca, bu sezon ligde 9 maç ta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 2 de asiste imza attı.