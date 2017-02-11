Beşiktaş’ın 5. vitesi yok

Sırasıyla Gaziantepspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş, galibiyet serisini Karabükspor deplasmanında yitirdi. Kara Kartal ayrıca geçen sezonun 20. haftasına bakıldığında 6 puan geride...

Bir yılı aşkın süredir Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan Beşiktaş, bu şansı Karabükspor deplasmanında da tepti. Son dört hafta sırasıyla Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından 3 puanla ayrılan siyah-beyazlıların kazanma serisine, Kardemir Karabükspor 2-1'lik skorla son verdi. Kara Kartal ayrıca bu sezon Süper Lig'deki ikinci mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor Sahasında Galatasaray'ı da yenen Kardemir Karabükspor karşısında sergilenen performans tatmin etmedi. Başakşehir, Kasımpaşa'yı yenerse Beşiktaş liderlik koltuğundan inecek. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon tamamladığı geçen sezonun 20. haftasında 50 puana ulaşmıştı. Karabükspor deplasmanında kaybeden Beşiktaş'ın bu sezon 20. hafta sonunda puanı 44 ve geçen sezona göre 6 puanlık bir fark var. Ayrıca İstanbul dışında sahadan ilk kez yenik ayrılan Kara Kartal, düne kadar sadece bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.

Beşiktaş`ın yediği ilk gol 22 cm ofsayt! Yayıncı kuruluş, Karabükspor-Beşiktaş maçının ardından Depar programında ev sahibi takımın ilk golünün ofsayt olduğunu ekranlara getirdi. İlgili Haberi Oku

OĞUZHAN’A DAYANAMADI

Karabükspor deplasmanında yıkılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kötü performansı nedeniyle Oğuzhan'ı 61. dakikada oyundan aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcunun yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü.