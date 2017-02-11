Beşiktaş’ta gündem Kardemir Karabükspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta yenilginin nedenleri tartışılıyor.

Olaylı geçen ve mağlup olunan Fenerbahçe maçından hemen 4 gün sonrasında ligde alınan Kardemir Karabükspor mağlubiyeti, derbi maçında yaşanan olumsuzlukların bir yansıması olarak ön plana çıkmış vaziyette. Fenerbahçe maçından sonra 3 gün boyunca yönetim ve camia, saha içinde ve soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylara odaklanmış ve bu duruma ait tek uyarı da Başkan Fikret Orman’dan gelmişti.

Fenerbahçe maçında yaşanan olayların sürekli gündemde kalması halinde oyuncuların bu durumdan olumsuz etkileneceğini ve K.Karabükspor maçına motive olamayacaklarını bilen Fikret Orman, Fenerbahçe maçının bitiminden başlayarak olayları unutup lige odaklanmaları gerektiğini belirtmişti. Başkan Orman bununla da yetinmemiş, Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşmasının töreninde camia olarak lig şampiyonluğunu düşünmeleri gerektiğini belirtmişti. Nevzat Demir Tesislerine giderek futbolcularla bir konuşma dahi yapan Orman’ın uyarıları belli ki takım tarafından tam algılanmamıştı ve Karabükspor maçında oyun olarak yetersiz bir görüntü sergilendi. Tüm bu yaşananların sonucunda da Siyah Beyazlılar, Karabük deplasmanından eli boş dönmek zorunda kaldı.

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FİKRET ORMAN: BEŞİKTAŞ KOLLANMASIN AMA HAKKI DA YENİLMESİN

Karabük deplasmanında alınan yenilgi dün akşamdan itibaren yönetimde uzun uzadıya konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Yenilgi sonrası yönetimde konuşulan konular, hem kötü oyun, hem de yaratılan algının Beşiktaş’ı getirdiği noktaydı. Başkan Fikret Orman’ın Karabük dönüşü yolda yönetici arkadaşları ile yaptığı değerlendirmede hakem hataları, algı yönetimi ve saha içi reaksiyonlar üzerinde durduğu öğrenildi. Haftalardır ‘Beşiktaş kollanıyor’ şeklinde yaratılan algı sayesinde siyah-beyazlı takım aleyhine yapılan hakem hatalarının görmezden gelindiği ve kaybedilen maçlarda dahi tüm sorumluluğun oyuncular ve teknik heyete yüklenildiğinin uzun uzun tartışıldığı bildirildi.

Buna karşın Başkan Fikret Orman’ın, ‘tamam biz her zaman söylüyoruz, maça çıktın mı Beşiktaş futbolcusu olarak tüm olumsuz şartları alt edip oyununla galip gelmesini başaracaksın. Ama bu her maçta mümkün olmayabiliyor. O gün takım kötü olabiliyor. Bu akşam da gerçekten kötü bir oyun vardı sahada. Karabük çok iyi organize olmuş ve bizden çok daha iyi onadılar. Hakem hatalarını çıkartırsak maçı hak etmedik, ama bu durum maçtaki çok önemli iki hatanın görmezden gelinmesi anlamını da taşımamalı. Hep ‘Beşiktaş kollanıyor’ diye diye bizim maçlarımzda sadece lehimize olan hatalar gösteriliyor tartışılıyor, aleyhimize olanlar hemen iki cümleyle geçiştiriliyor. Bu olayın önüne geçmeliyiz ve gereken neyse yapmalıyız” dediği ifade edildi.

Dün akşamki değerlendirmede oyuncuların saha içinde gösterdiği reaksiyonun son iki maçta yetersiz kalmasının da tartışıldığı ve rakibe oyun olarak gereken tepkinin verilmemesinin mağlubiyetlerde çok etkili olduğu kararına varıldığı da gelen bilgiler arasında…

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‘ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE OLDUĞU İÇİN MAĞLUBİYET GELDİ’ İDDİALARI YERSİZ

Beşiktaşlı yöneticiler mağlubiyetin neden yaşandığı konusunda bazı spor otoritelerinin ‘Şenol Güneş tribünde olduğu için mağlubiyet geldi’ şeklindeki iddialarını da yersiz ve anlamsız buldu.Yöneticiler maçı kaybetmelerinin sebebinin Şenol Güneş’in tribünde olmasından dolayı değil sahadaki futbolcuların kötü performans göstermesi ve Beşiktaş gibi oynamamalarından dolayı yaşandığı konusunda hem fikir oldular. Üstelik böyle bir bahanenin yardımcı antrenör Tamer Tuna’ya da hakaret olduğunu söyleyen yöneticiler sadece bir maçta teknik direktörümüzün tribünde olması yenilgiye bahane olacaksa hem Tamer’e, hem futbolculara, hem de Şenol Güneş’e hakarettir. Yenilginin bahanesi kesinlikle bu değil. Kötü oyun. Daha önce de maçlar kaybettik, o zaman da mı Şenol hocamız tribündeydi. Bunlar yersiz ve anlamsız iddialar” diye konuştular.