Bursaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, kupada tur atlamanın moralini Bursaspor deplasmanına taşımak istiyor. Peki Bursaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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