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BURSASPOR
11 Şubat 2017 19:00
BURSASPOR
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Bursaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, kupada tur atlamanın moralini Bursaspor deplasmanına taşımak istiyor. Peki Bursaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
10:3611 Şubat 2017
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Bursaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş’ı kupadan eleyerek moral bulan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak. Timsah Arena'da oynanacak Bursaspor – Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte Van Persie cezalı, Salih ise sakat. Hasan Ali'nin durumu maç saatinde netleşecek. Bursaspor'da ise Serdar, Emre, Fukran, Bilal ve John sakatlıkları, İsmail de cezası nedeniyle oynayamayacak. İki takım arasında oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe'nin 48-14 üstünlüğü var. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı Timsah 1-0 kazanmıştı.

BURSASPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Bursaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR: Harun, Jovic, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Merter, Şamil, Del Valle, Batalla, Stancu, Deniz

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Fernandao

Etiketler
bursaspor bursaspor fenerbahçe maçı Fenerbahçe
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