Dick Advocaat’ın kalması tek şarta bağlı

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcıs Dick Advocaat, Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baksa da ailesini de yanında istiyor. Onlardan da onay alırsa 1 yıllık yeni kontrata resmen ‘evet’ diyecek.

SÖZCÜ’nün ilk kez duyurup Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun geride kalan günlerde doğruladığı Dirk Advocaat'a yeni kontrat teklifi, rafta bekliyor.

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER

Yönetim, yeni sezonun planlamasını yapmak için Advocaat'ın kararını, o da ailesinin görüşünü bekliyor. Hollandalı teknik direktör, prensip olarak sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak. İstanbul'da mutlu, Türkiye'deki rekabetten ve ilgiden hoşnut. Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda'da yaşayan ailesini görmek için yaptığı yolculukları yorucu buluyor.

Fenerbahçe`de fırtına öncesi sessizlik Kulislerde Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Kupası'ndan çekilme, maçlara U21 takımı ile çıkma gibi radikal kararlar alma arefesinde olduğu konuşuluyor. Taraftarlardan ise “ne olursa olsun arkanızdayız” mesajları yağıyor. İlgili Haberi Oku

Halen otelde kalan ve kendisine düzenli bir ev yaşantısı kuramayan Dirk Advocaat, Fenerbahçe'de devam etmek için ailesinin de İstanbul'a gelmesini istiyor. Bu karar ise aile meclisinde alınacak. Önümüzdeki hafta ailesiyle yüz yüze görüşecek kurt hocanın kararını vereceği belirtiliyor. Advocaat, Sunderland'i kümede tuttuktan sonra görevine devam etmek istememiş, kulüp Hollandalı'nın eşini ikna ederek Hollandalı'yı takımda tutmuştu.