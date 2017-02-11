Eskişehirspor 1-5 Manisaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’de 20. hafta maçında Eskişehirspor evinde Manisaspor’a karşı ağr bir yenilgi aldı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’ndaki maçta Ege temsilcisi, Es-Es’i 5-1 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Eskişehir takımı 4 haftalık aranın ardından mağlubiyet gördü.
Konuk takımın golleri Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı (2), Bahattin Köse ve Billal Sebaihi’den geldi. Alpay Özalan’ın ekibinde tek gol 84. dakikada Erkan Zengin’in ayağından geldi.
Manisaspor bu skorla birlikte puanını 20’ye yükseltirken, Eskişehirspor 35 puanda kaldı.
TFF 1. Lig 21. hafta maçlarında Eskişehirspor, Elazığspor deplasmanına gidecek. Manisaspor ise evinde Giresunspor’u konuk edecek.