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Fenerbahçe taraftarı Ata’nın huzurunda

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği, (AFİDER) Anıtkabir'i ziyaret etti.
13:1211 Şubat 2017
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Fenerbahçe taraftarı Ata’nın huzurunda

İzmir marşını söyleyerek Aslanlı Yoldan yürüyen bir grup Fenerbahçe taraftarı ile iş adamları dev bir Fenerbahçe bayrağı açıp, “Sevdamızın Peşinde, Atamızın İzindeyiz” pankart taşıyarak Anıtkabir’e çıktı.

Ardından meydanda toplanan grup Anıtkabir mozolesine çiçek bırakmak üzere Ata'nın huzuruna çıktı. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunan iş adamları ve taraftarlar mozoleye çelenk bıraktı.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise Ankara Fenerbehçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği adına Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Etiketler
Anıtkabir ankara Fenerbahçe
Son güncelleme: 13:17 | 11.02.2017
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