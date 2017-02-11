Fenerbahçe’de fırtına öncesi sessizlik

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sonrasında PFDK'nın kestiği cezalar, sarı-lacivertlilerden büyük tepki çekmişti. Kurulun cezaları duyurması sonrasında Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun, “Federasyondaki Fenerbahçeliler istifa etsin” çağrısı dışında herhangi bir açıklama yapılmaması dikkatleri Kanarya'ya çevirdi. Kulislerde yönetimin radikal kararlar alma aşamasında olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe’de yönetimin geniş çaplı bir hazırlık içinde olduğu kaydedildi. Şirketin borsada işlem görmesi nedeniyle kulübün ekonomik anlamda en az zararla bu süreci atlatması için ince elenip sık dokunuyor. Yönetimin, Türkiye Kupası'ndan çekilme, bu maçlara U21 takımı ile çıkma gibi radikal kararlar alma arefesinde olduğu belirtildi. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden her kararın arkasında olduğunu dile getiriyor.
AKIN İSTİFA ETTİ GÖZLER ÖZDEMİR’DE
PFDK'nın verdiği cezaların ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun çağrısına uyan ilk isim TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın oldu. Akın, istifa mektubunda, TFF'nin son dönemde aldığı kararların adaletsizliğine vurgu yapıp görevini bıraktı. Sarı-lacivertlilerde yönetim, şimdi gözünü Nihat Özdemir'e çevirdi. Muhalif kanadın önemli isimlerinden Hulusi Belgü ise, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yüklendi. Belgü, Demirören'in Fenerbahçe’yi hedef aldığını ve meydan okuduğunu belirterek “Haluk Ulusoy dönemi geri geldi. Demirören, Fenerbahçe yönetiminin hiçbir şey yapamayacağını, gücünün kalmadığını ve seçimlerde de etkisi olmayacağını düşünüyor” dedi.