FIFA’da işbaşı yapacak olan Maradona güldürdü!

FIFA'da göreve başlayacak olan Diego Armando Maradona'nın ilk açıklaması şaşkınlık yarattı. Hem kariyeri boyunca hem de futbolu bıraktıktan sonra adı birçok skandala karışan Maradona, 'FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım' demesi güldürdü.

Diego Armando Maradona… Dünyaca ünlü Arjantinli futbol yıldızı… ‘Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kim?’ sorusunda Pele ile birlikte akla gelen ilk isim… Yeşil sahada yetenekleri tartışmasız olan ve Napoli’yi yoktan var eden Maradona, özel hayatında ise tartışılmaya devam eden bir fenomen… Şu günlerde FIFA’da göreve başlamaya hazırlanan Diego Armando Maradona, haberi sosyal paylaşım sitesinden hayranlarına duyurdu. Ancak hem futbolculuk döneminde hem de futbolu bıraktıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Maradona’nın FIFA’daki görevi ile ilgili ilk açıklaması, birçok futbolseverin kafasını karıştırdı.

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Efsane futbolcu, sosyal paylaşım sitesinden “Artık resmileşti. Sonunda, hayatım boyunca kurduğum hayallerden birisini gerçekleştiriyorum. FIFA’nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım” yazarak FIFA’da başlayacağı görev için sabırsızlandığını belirtti. Ancak adı seks, alkol, ve doping skandallarına karışmış bir ismin, nasıl FIFA’yı daha temiz ve şeffaf bir politikaya kavuşturacağı tartışılmaya başlandı.

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Çünkü Maradona, özellikle uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sık sık özel hayatıyla gündeme gelen bir isim… Napoli’de oynadığı dönemde gece hayatı ve kokain bağımlılığı sık sık tartışılan Arjantinli efsane, futbolu bıraktıktan sonra da birçok kez skandallar ile manşetlerde kendisine yer buldu. İşte Maradona’nın karıştığı skandallardan bazıları:

– Napoli’de 1990 yılında kariyerinin zirvesine çıkan Maradona, artık oynadığı futboldan çok alkol bağımlılığı ve seks skandalları ile gündeme gelmeye başlar. Gece hayatına düşkünlüğü sık sık gazete manşetlerine konu olan Maradona, antrenmanlardan kaçmaya ve saha içinde eskisi kadar iyi oynamamaya başlar. Yapılan eleştirilerden bunalan efsane isim, 1991 yılında İtalya’dan ayrılma kararı alır.

– Napoli’deki uyuşturucu mafyası Gamarro ile ilgili 1991 yılında bir soruşturma yürüten eski savcı Luigi Bobbio, yaptığı telefon dinlemeleri sonucunda efsane futbolcu Maradona’nın mafyadan yüklü miktarda uyuşturucu satın aldığını belirler. Aldığı uyuşturucuları kaldığı otelde hayat kadınları ile kullanan Maradona hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını ister. Ancak mahkeme bunu reddeder. Maradona’nın İtalya’dan hakkındaki soruşturma nedeniyle ayrıldığı söylentileri ayyuka çıkar.

– Arjantin ile ABD’de düzenlenen 1994 Dünya Kupası’na katılan Diego Armando Maradona, doping kullandığı gerekçesiyle turnuvadan men edilir.

– 2004 yılında bağımlısı olduğu kokainden kurtulmak için Küba’ya tedavi olmaya gider. Maradona’nın klinikte gizlice çekilen video görüntülerinde tedavi sırasında bile gizlice kokain kullandığı ortaya çıkar. Bu haber dünya çapında büyük yankı uyandırır ve Maradona sert eleştirilere maruz kalır.

– 2014 yılında ortaya çıkan bir görüntüde Diego Armando Maradona, sevgilisine şiddet uygularken yakalanır. Bu görüntüler sadece spor kamuoyunda değil, dünya kamuoyunda da tepki çeker.

– Kolombiya’da 2015 yılında bir dostluk maçına katılan Diego Armando Maradona, yaptığı hareket ile herkesi şaşkına çevirir. Maç esnasında Arjantinli eski futbocu Veron ile tartışma yaşayan Maradona, maçın ardından ise bir güvenlik görevlisine attığı tekme atar. Efsane ismin bu hareketi spor kamuoyunda büyük yankı uyandırır ve Maradona sert eleştirilere maruz kalır.