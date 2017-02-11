Haklı galibiyet

Beşiktaş maça çok istekli başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunu rakip sahaya yıkmak istediler. Ancak karşılarında çok dinamik bir Karabük takımı buldular. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Igor Tudor futbolculuk döneminde uzun yıllar Antonio Conte ile birlikte oynamıştı. Yakın arkadaşının önce Juventus ve İtalya'da şimdi de Chelsea'de 3'lü savunma ile gerçekleştirdiği devrimden belli ki o da etkilenmiş. 3 stoperli ve top rakipteyken 5'li olan defans hattı ile Beşiktaş'ın kısa paslarla ceza sahasına girmesini çoğu zaman engellediler. Buna rağmen önemli pozisyonlar yakalandı ama Cenk Tosun'un son vuruş isabetsizliği skor üretilmesini engelledi. Karabük ekibi de defansif ağırlıklı oynamasına karşın hızlı çıkma çabasıyla kale önüne inebildiği anlarda etkili oldu. Nitekim Yatabare ile önemli bir fırsat kaçtı. 2. yarının hemen başında bu sefer Ermin Zec affetmedi vemaçın ilk golünü kaydetti.

TUDOR TEBRİKİ HAK EDİYOR

Beşiktaş'ın gol yemesinin ardından reaksiyon vermesine alışmıştık. Dün gecenin en büyük eksikliği Karabük'ün öne geçmesinden sonra siyah-beyazlı ekibin organize atak geliştirmekte zorlanması oldu. Daha çok doldur boşalta döndüler. Babel'in etkisiz oyunu, Adriano'nun yeterli desteği verememesi sebebiyle sol kanat hiç işlemedi. Belki bu anlarda Gökhan İnler düşünülebilirdi. Karabük'ün 2. golünden sonra baskı kurabildi Beşiktaş, onda da ancak 1 gol bulabildiler. Igor Tudor bu sezon Beşiktaş'a karşı en akılcı oyunu oynatan teknik adam olarak tebriki hak ediyor. Hem savunmada hemde az çıkmalarına rağmen hücumda etkili oldular. Karabükspor, Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da puansız göndermeyi başardı ve hak ettiği 3 puanı aldı.