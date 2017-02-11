‘Hala FETÖ örgütü Fenerbahçe ile uğraşıyor’

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, FETÖ'nün hala Fenerbahçe ile uğraştığını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynanan maç sonrası TFF’nin verdiği cezalara Fenerbahçe’de tepki sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, FETÖ’nün kulüple uğraşmaya devam ettiğini söyledi. Sabah Gazetesi’ne konuşan Uslu, “Bizim FETÖ ile olan mücadelemiz her platformda devam ediyor. 20 Şubat’ta da mahkemede bu savaşımıza devam edeceğiz. Bizimle birlikte 3 Temmuz operasyonunda adı geçen Başakşehir ve Beşiktaş’ı mahkemede görmek istiyoruz. 1 Ocak 2014’te FETÖ ile ilgili düşüncelerimi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da anlatmıştım. Bunun bir örgüt olduğunu ve Türkiye’nin kötülüğü için çalıştığını belirtmiştim. Bizim tespitlerimiz maalesef acı bir şekilde ortaya çıktı” dedi.

Fenerbahçe`de fırtına öncesi sessizlik Kulislerde Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Kupası'ndan çekilme, maçlara U21 takımı ile çıkma gibi radikal kararlar alma arefesinde olduğu konuşuluyor. Taraftarlardan ise “ne olursa olsun arkanızdayız” mesajları yağıyor. İlgili Haberi Oku

HER YERDE ADAMLARI VAR

FETÖ’nün hala Fenerbahçe’yi engellemek için çalıştığını belirten Uslu, şöyle devam etti:

“PFDK’dan hep Fenerbahçe aleyhine kararlar çıkıyor. Bize karşı bir çalışma var. Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı, yine biz durdurulmaya başlandık. Bunun en güzel örneği son cezalar. Hala FETÖ örgütü Fenerbahçe ile uğraşıyor. Her yerde adamları mevcudiyetini koruyor. TFF ne kadar temizlendik dese de içlerinde hala bu örgüte sempatisi olan insanlar var.”