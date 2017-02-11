‘Igor Tudor isterse Galatasaray’a gidebilir’

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, “Tudor'la önümüzdeki sezon için de anlaşmak istiyoruz ancak isterse 31 Mayıs'tan sonra Galatasaray'a gidebilir” dedi.

Kendi evinde önce Galatasaray’ı ardından da Beşiktaş’ı deviren Kardemir Karabükspor’da bu iki galibiyet kadar teknik direktör Igor Tudor da konuşuluyor. Son dönemde Tudor için en fazla iddia edilen konuların başında Galatasaray’a gidebileceği geliyor.

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Igor Tudor’un takımdaki geleceği hakkında Futbol Arena’ya konuşan Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, “Tudor’un kalmasını istiyoruz. 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitecek. 31 Mayıs’tan önce Tudor’un Galatasaray’ın başına geçme durumu olmaz. Zaten etik de olmaz. Ama Tudor eğer bizimle sözleşme yenilmezse 31 Mayıs’tan sonra istediği takımın başına geçebilir. Bu Galatasaray da olabilir. Çünkü böyle bir hakkı var” dedi.