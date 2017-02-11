Jan Olde Riekerink’ten Kayserispor’a özel önlem

Ligde geçen hafta Fenerbhçe'ye 4 gol atan Kayserspor'a ciddi yaklaşan Galatasaray teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, orta alanı sağlama alarak Tolga ve Nigel de Jong’u birlikte değerlendirecek.

Kritik bir döneme giren Galatasaray'da teknik heyet, Kayserispor’u ciddiye alıyor. Teknik Direktör Riekerink, ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye 4 gol atan Kayserispor’un küçümsenmeyecek bir takım olduğunu oyuncularına aşılıyor ve taktiğini de buna göre şekillendiriyor. Rakibin Varela ve Güray ile kanatları etkili kullandığını gören Hollandalı, orta alanı sağlama alacak. Sezonun genelinde olduğu gibi yine oyuncularını topa hâkim olmaları konusunda uyaran Hollandalı çalıştırıcı, sakatlıktan yeni kurtulan Tolga Ciğerci'yi, kaptan Selçuk İnan'ın yokluğunda değerlendirecek. Nigel de Jong'la birlikte orta alandaki gücü ele aldıktan sonra Kayseri'yi vurmak isteyen sarı-kırmızılılarda hücum oyuncularına da büyük iş düşecek.

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EREN DERDİYOK’UN AKLI FORMADA

Hafta içerisinde idmanda sakatlık geçiren ve çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam eden Eren Derdiyok, Teknik Direktör Riekerink'e oynamak istediğini iletti. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu kritik dönemde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini ileten İsviçreli yıldızın durumu bugün netlik kazanacak.