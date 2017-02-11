Lens ile cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Bursaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe’de Jeremain Lens maçın 22. dakikasında sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı sırasında Jovic ve Deniz Yılmaz ile tartışan Hollandalı futbolcu, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Lens gelecek hafta Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan karşılaşmanın 57. dakikasında sarı kart gören Alper Potuk da cezalı duruma düşerek takımını Kasımpaşa maçında yalnız bırakacak.