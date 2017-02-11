Karabük’te kayboldu

Kartal, Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra iki hedefle yoluna devam ediyor. Sıkıntılı derbi sonrası Karabük maçıyla takımın ilk hedefi olan şampiyonluğa iyi bir dönüş yapması önemliydi. Zira bu maçtan sonra Hapoel'e karşı ikinci hedef UEFA Avrupa Ligi maçı vardı sırada. Tahkim Kurulu'nun yapılan itirazı aynı gün reddetmesi sonrası Beşiktaş kulübesi Taner Tuna'ya emanet edildi. Kadrosunu belirlemiş olan Kartal'da saha içinde olmayan Tosic'in yerini Mitrovic doldurdu. Ligin orta sıralarında kendine yer bulan ve evinde iyi oynayan Karabük, Beşiktaş'ın gücünden çekinerek beşli savunma ve kanatları ikili kademe ile kapatan tatlı sert savunmayla maça başladı. Derbideki psikolojik savaşın etkilerini atlatamadığı görünen Beşiktaş, kanatlarının kapatılması sonrası ilk yarı havanda su dövdü. Kontrataktan etkili olmasını beklediğimiz Karabük'ün hızını ofsayt uzmanı Yatabare kesince yavan bir ilk yarı izledik. İkinci yarıya gole yönelik oyuncu Ermin Zec değişikliği ile başlayan Karabük karşılığını hemen aldı. Geriye düşen Beşiktaş'ın silkinmesini bekleyenler yanıldı. İkinci yarının başında oyuna alınması gereken Aboubakar sahaya girerken skor zaten 2-0 olmuştu. Afrika Kupası'nı kaldıran Kamerunlu, kalan kısa süreye bir gol sıkıştırsa da puan getiremedi. Bu maçta gördük ki, Beşiktaş stresi kaldıramıyor. Yönetimin yaptığı ortamı yumuşatma çabaları futbolculara sirayet etmemiş. Beşiktaş için eşik atlama maçıydı ama siyah-beyazlılar bunu başaramadı.