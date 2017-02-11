Geçen hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Kanarya'nın 1-0'lık galibiyeti ile biten Ziraat Türkiye Kupası maçını hafta boyunca konuştuk. Daha doğrusu maçı değil sahada çıkan olayları tartıştık. Önceki gün de PFDK kararını açıkladı. Taraftarlara cezayı 3 kalemde oybirliği ile Tosic, Van Persie ve Şenol Hoca'ya ise cezayı ayrı ayrı ve oyçokluğuyla kesti. Yani asıl özneler için kurul bile mutabakata varamadı. Toplamda da 407 bin lira para cezası verdi.

Hal böyleyken maçın tamamını izlemeyenler dahil herkes hafta boyunca ahkâm kesti durdu. Toplum son yıllarda memleketin her meselesinde olduğu gibi ortadan ikiye bölündü. Futbol basınının duayeni Kemal abi (Kemal Belgin) bile yanılgıya düştü. Maçın, kendisinin de çalıştığı açık kanaldan yayınlandığını unutan Belgin, tartışmalı pozisyonu göremediğini itiraf edip “Bunu yayınlayacaksın kardeşim yayıncı kuruluşsan” diye isyan bayrağını çekti. Ta ki spiker tarafından “Yayıncı kuruluş zaten biziz abi. Görüntüler de mevcut” diye uyandırılana kadar. (Şimdiye kadar herkesçe takdir edilen ne bir yayıncı kuruluş ne de bir maç spikeri gördüm,)

Ne demişti rahmetli Uğur Mumcu: “Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz…” Bilgi sahibi olmak isteyenler için ise küçük bir katkı. Son bir aydır hakem hatalarından bıkıp isyan eden ve birkaç dakika dışında futbol programlarında bile konuşulmayan Konyaspor, Galatasaray maçı sonrası ‘Korkaksınız' diye kampanya başlattı. Forması bile var. 50 lira…