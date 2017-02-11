Mersin İdmanyurdu cephesinde üzüntü hakim

Boluspor karşısında yedikleri son dakika golü ile 1 puana razı olan Mersin İdmanyurdu cephesinde üzüntü var.

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, “3 puanı son dakikada kaybettiğimiz için üzgünüz. Genel olarak son 15 dakika çok baskı yedik. Ondan 1 puanda aldığımız için önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Çok büyük mücadele örneği verdiler. Oyun disiplininden kopmadılar. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz. Bu puan kaybını önümüzdeki maçlarda telafi ederiz” dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, “Sonuç olarak istediğimiz sonucu alamadık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Maça da çok iyi başladık. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz gol buraya 3 puan almak için geldiğimizi yansıttı. Ancak akabinde duran toptan gol yedik. Rakiple ilgili yaptığımız analizlerde duran toplarda ve rakipten kazanmış olduğu toplarda çok etkililerdi. Genelde uzun top kullanarak çıkıyordu. Bunun bilincindeydik.

Yemiş olduğumuz goller, bireysel hatalardan yapmış olduğumuz pozisyonlardan oldu. Son haftalarda bunu biraz fazla yapmaya başladık. Ama bugün puan kaybettik, ama takım olarak çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızın ikinci yarı göstermiş olduğu iyi niyet, istek ve arzu çok iyiydi. İki tane topumuz direkten döndü, iki topumuzu çizgiden rakibimiz çıkardı. Bazen sizler ne kadar isteseniz de top sizi istemiyor, futbol şansı sizin yanınızda olmuyor. Bir gün o da mutlaka olacaktır. Lig sonunda herkes hak ettiği yerde bitirir. Bizim hedefimizde ilk 6 içinde bitirmek. Ligi de ilk 6 içinde bitireceğiz” diye konuştu.