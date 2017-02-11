Mersin’deki sonuç iki takıma da yaramadı!

Lig sonuncusu Mersin İdmanyurdu geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen Boluspor'un 88. dakikadaki golüne engel olamadı: 2-2.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lig sonuncusu Mersin 14 puana yükselirken, play-off yarışı yapan konuk takım ise 28 puanla 7. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Yusuf Emre’nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Jansen’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Tita’nın kullandığı korner atışında top cezaalanı içinde kafalardan sekerek Bolu kalesine yöneldi. Kaleci Erdi’nin eliyle ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

20. dakikada Gökhan’ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedriel’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdi’de kaldı.

30. dakikada Boluspor’un kazındığı serbest atışı kullanan Jansen’in sert şutunda, kaleci Mihaylov topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Mitrovic’in uzun pasında savunmada Diarra’nın ters kafa vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Pedriel, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

64. dakikada Nurullah yaptığı bir faul sonrası çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70. dakikada Hakan Arslan’ın sağdan ceza alanına ortasında Vrede’nin kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

78. dakikada Jansen’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Santos’un vuruşunda top direkten döndü.

85. dakikada Abdulkadir Özdemir’in cezaalanına ortasında topa yükselen Vrede’nin kafa şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

88. dakikada Mersin İdmanyurdu kalesi önünde meydana gelen karanbolde Emrah’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Abdulkadir Özdemir’in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Mersin

Hakemler: Mustafa Öğretmen, Muhammet Yumak, Murat Ercin Gözütok

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Abdulkadir Korkut, Enes, Gökhan, Mitrovic, Nurullah, Güven, Pedriel (Mahmut Metin dk. 75), Tita (Hakan Olkan dk. 82), Tolga, Sinan (Emrah dk. 67)

Boluspor: Erdi, Fatih (Kadir dk. 81), Hakan Arslan, Alim, Diarra, Guido (Musa dk. 70), Abdulkadir Özdemir, Yusuf Emre (Santos dk. 59), Poepon, Jansen, Te Vrede

Gol: Jansen (dk. 2), Abdulkadir Özmen (dk. 88) (Boluspor), Erdi (dk. 9 k.k.), Pedriel (dk. 41) (Mersin İdmanyurdu)

Kırmızı kart: Nurullah (dk. 64) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Tita, Mitrovic, Gökhan (Mersin İdmanyurdu), Diarra, Abdulkadir Özdemir (Boluspor)