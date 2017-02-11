Osmanlıspor 0-1 Trabzonspor / Maç Özeti

Trabzonspor aynı puana sahip olduğu Osmanlıspor'u deplasmanda Olcay Şahan'ın golüyle 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili takım 1-0 kazanarak süper formunu devam ettirdi.

Trabzonspor bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, 30 puana yükseldi. Osmanlıspor’da ise kötü gidiş devam ediyor. Ankara ekibi 27 puanda kalırken galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Maçın tek golü Olcay Şahan’dan geldi. Bordo-mavili formayla ilk golünü atan Olcay, geçen hafta Gaziantepspor maçında da 2 asist yapmıştı. Dakikalar 16’yı gösterdiğinde Uğur Demirok’un kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla bir anda savunma arkasına sarkan Olcay, sağ kanattan ceza alanına girdi ve yanındaki Aykut’a rağmen çaprazdan sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

İlkı yarının son anlarında ise Onur Kıvrak, Osmanlıspor’un 2 gol pozisyonunu engelledi.

İkinci yarının başında Trabzonspor farkı arttırmak için fırsatlar elde etse de skor değişmedi. Osmanlıspor ise maç boyunca Trabzonspor’un kalecisi Onur Kıvrak’ı geçemedi.