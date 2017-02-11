Rıdvan Dilmen hakemi yerden yere vurdu

Rıdvan Dilmen, Bursa'da hakem Halil Umut Meler'in Fenerbahçe'nin elinden 2 puanı aldığını söyledi. 'Bursaspor bundan güzel bir hakem bulamazdı' diyen Dilmen, Meler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Bursa’da hakkının yendiğini söyledi. Hakemin 2 puanı Fenerbahçe’nin elinden aldığını söyleyen Dilmen, yıllardır sarı-lacivertlilere uygulanan enteresan bir durum olduğunu ifade etti.

İşte o sözler:

Nereden gördün orta hakemin görmediği şeyi de verdi. TFF’yi de zor durumda bırakıyorlar. Federasyon da gidecek konuşacak bu nasıl bir şey diye.

Faty’yi ikinci sarıdan atması lazımdı. Bir kişiyi attın diye bir daha atmaman mı gerekiyor. Tartışmasız penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı yarattı.

Garibim Alper geldiği günden beri en iyi topunu oynadı. Kenarda Stoch var Fernandao var… Teknik direktör 11-10 oyunda 1-1 yapmak için her şeye uğraştı. Hakemler de Advocaat’a yardımcı oldu. Bursaspor takımı iyi direnç gösterdi ve saygı duymak lazım; ama saygı duyulmaması gereken şeyler de vardı maçta. Hakem geldi cebinden 2 puanı aldı ve şampiyonluk şansından uzaklaştın. Şampiyonluk yarışından bu kadar erken kopma iyi değildir.

BURSASPOR TARAFTARINA…

Hayran oldum Bursa’nın desteğine ama ana avrat küfür var. Ana avrat küfrettiği oyuncular 20 milyon Euro bonservis getirmiş, bir de şampiyonluk sıkıştırmışlar. Ana avrat küfrediyorlar. Biz nereye koşuyoruz?

Volkan Galatasaray’a da kimseye de küfretmeyecek. Volkan ile Aziz Yıldırım ile ilgili yıllardır süre gelen bir durum var. Cezayı yiyen Fenerbahçe oluyor, oyuncuları kafalarına göre atıyorlar.

Van Persie’ye niye 3 verdiniz, niye 2 güne düşürüyorsunuz? Bursa takımı maçı 8 kişi bitirmesi gerekirdi. Ertuğrul uçan tekme attı, kırmızı görmesi gerekirdi… Jovic atıldı, bir de Faty var.

Beşiktaş çok iyi oynuyor. Galatasaray’ın forması dahi bu yarışta olur. İyi oynadığı yerde 4-5 yapıyorlar.

Bir anda seni yerle bir etti. Oradan seni çak diye penaltı çaktı. Milli piyango penaltısı verdi.