Simon Kjaer: Penaltı kararı şaka gibi

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Simon Kjaer, karıştığı penaltı pozisyonunu yorumladı. Danimarkalı savunmacı, "Karar şaka gibi" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe’de penaltı kararına sebebiyet veren Simon Kjaer, bu kararın yanlış olduğunu savundu. Hakem Halil Umut Meler’in kararını, “Şaka gibi” diyerek yorumlayan Danimarkalı stoper, maçı daha erken koplarmaları gerektiğini dile getirdi.

Kjaer maç sonunda, “Bana göre bir utançtır bu. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Çok üzgünüm, çok sinirliyim ama devam etmeliyiz. Yeterince iyi bir görüntü sergileyemedik. Elimize bir şans, bir fırsat gelmişti. Biz bunu teptik. Az önce gördüm pozisyonu. Şaka gibi bir karar olmuş” diye konuştu.

Bursaspor’un genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ise maç sonunda “Kjaer’in eli kapalıydı gibi hatırlıyorum” ifadesini kullandı.