Tahkim Kurulu’ndan flaş Van Persie kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Robin van Persie’nin cezasını 2 maça indirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin, futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK’nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 – K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie’nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK’nın kabulünün aksine FDT’nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin “sportmenliğe aykırı hareket” şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT’nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie’nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile, (K.2017/59)

Karar verilmiştir.