Timsah Arena full çekti! Kapalı gişe…

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçın başlamasına saatler kala biletleri tüketen yeşil-beyazlı taraftarlar stadyumdaki yerlerini aldı. Yönetimin de hafta için biletlerde indirime gitmesiyle stadyuma hücum eden taraftarlar takımlarına coşkulu şekilde destek verdi. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, yumruk şov yaptırdı.
Kendilerine ayrılan yerleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarına destek verdi. Taraftarlar maraton tribününde dev yeşil-beyazlı forma açtı. Ayrıca o formanın yanında, “Bizi hep o formanın içinde olmayı hayal ettik hayalimizdeki gibi oyna” şeklinde yazılı pankart açıldı.