Timsah Arena full çekti! Kapalı gişe…

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakının dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçın başlamasına saatler kala biletleri tüketen yeşil-beyazlı taraftarlar stadyumdaki yerlerini aldı. Yönetimin de hafta için biletlerde indirime gitmesiyle stadyuma hücum eden taraftarlar takımlarına coşkulu şekilde destek verdi. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, yumruk şov yaptırdı.

Kendilerine ayrılan yerleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarına destek verdi. Taraftarlar maraton tribününde dev yeşil-beyazlı forma açtı. Ayrıca o formanın yanında, “Bizi hep o formanın içinde olmayı hayal ettik hayalimizdeki gibi oyna” şeklinde yazılı pankart açıldı.