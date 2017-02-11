Tokatspor başkanından suç duyurusu

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, kulübe ait bazı defterlerin eksik olması nedeni ile savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, sahasında hafta sonu Tuzlaspor takımını konuk edecek. Ligde son sıralarda bulunan her iki takım için puan avantajı sağlayacak maça taraftarın yoğun ilgi göstermesi beklenirken Radyo Extra'da Saygın Arslantaş'ın konuğu olan Başkan Koç, açık tribün bilet fiyatlarını 1 lira yaptıklarının altını çizerek 12. güç olarak taraftarı maça beklediklerini söyledi.

Başkan Koç, göreve geldiğinde kulübün geriye dönük olarak hesaplarının inceletilmesi konusundaki çalışmalarla ilgili soruya, “Hesapları kontrol etmek bize neyi kazandırdı? Yapılan masrafların ezbere alışa gelmiş düzende değilde kendi stratejimiz, bilgimiz ve kendi muhasebe bilgimizle yapmamız gerektiğini ortaya çıkardı. Şu anda defterlerle ilgili inceleme devam ediyor. Kulübe ait bazı defterlerin eksik olduğunu yok olduğunu, görevi teslim aldığım dönemde de bunları hepsini bir arada talep etmeme rağmen bulamadığımı ve bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğumu belirtmek istiyorum. Ben Tokatspor'a destek olan 60 TL dahi olsun ödeyen kim varsa bunun kuruşuna sahip çıkmak için buradayım. Benim başka bir derdim yok. Benim için önemli olan hesabınızı sağlam tutup istenildiği zamanda bu hesabı verebilmektir” şeklinde cevap verdi.

“Benim kişiliğim de belli kimliğim de belli”

Hesapların incelenmesi konusunda eleştiri ve tepkiler aldığını ifade eden Başkan Koç, “Ben önce söze bakarım sözün değeri var mı yok mu? Bu sözü kim söylemiş? Daha sonra kimliğine bakarım. O kimlik benim için önemli değilse o söylediği sözü de dikkate almam. ‘Tokatspor emin ellerde değil', ‘Tokatspor Kulüp Başkanı mafya' gibi aslı astarı olmayan bu sözler kendi uydurmaları ya da benzetmeleri ile ortaya koyduğu sözlerdir. Benim kişiliğimde belli kimliğimde belli. Ama birde söyleyenlere bakmak lazım” diye konuştu.

Başkan Koç ayrıca Tokatspor'un ikinci yarıda yaşadığı transfer yasağının kaldırılması noktasında Tokat Valisi Cevdet Can ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'un destek verdiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bize kendilerinden başka destek olan olmadı. Sadece ikisi, mülki idare amirleri bu ilin sahibi değil. Bu ilin bir sürü bürokratik ve siyasi alanda koşan önderleri, değerli ağabeylerimiz, iş adamlarımız, milletvekillerimiz var. Valimiz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular, destek olmaya çalıştılar.”