Trabzonspor, Karşıyaka’yı evinde devirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park, evinde Pınar Karşıyaka’yı 78-74 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 78-74 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Hardy 22 ve Kadji 16 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Pınar Karşıyaka’da ise Brown 22 ve Summers 20 sayıyla skora katkı sağladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, Green, Wright ve Kadji’nin sayılarıyla bir anda farkı açtı. Periyodun son bölümde sayı üretmekte zorlanan ev sahibi karşısında Pınar Karşıyaka Brown ve Summers’in sayılarıyla farkı 6’ya indirdi ve bu periyot 22-16 Trabzonspor Medical Park’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyota Brown ve Green’in sayılarıyla iyi bir başlangıç yapan konuk ekip farkı 4’e indirse de, Moody ve Green attığı sayılarla devreyi Trabzonspor Medical Park’ın 33-29 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıya Brown ve Petway’ın art arda sayılarıyla hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka 4 sayı geriden gelip öne geçmeyi başardı ancak, taraftarının da desteğini arkasına alarak çabuk toparlanan Trabzonspor Medical Park, Kadji ve Hardy’nin basketleriyle yeniden öne geçerek üçüncü çeyreği 55-44 önde bitirdi.

Son periyodun ilk dakikalarında Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Wright’ın basketleriyle farkı 16 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Pınar Karşıyaka Brown, Sommers ve Green’in sayılarıyla 60-60 beraberliği sağladı. Karşılaşmanın son dakikasına 72-72 eşitlikle girilirken, Kadji, Erol Can ve Hardy ile sayılar bulan Trabzonspor Medical Park, maçtan 78-74 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: İsmail Aydın, Kaan Büyükçil, Mehmet Karabilecen

Trabzonspor Medical Park: Green 9, Hardy 22, Wright 14, Kadji 16, Moody 7, Lee, Erol Can 10, Duşan

Pınar Karşıyaka: Green 15, Brown 22, Owens 5, Erdi 3, Summers 20, Petway 6, Muhammed, Ponitka, Soner 3

1. Periyot: 22-16 (Trabzonspor Medical Park lehine)

Devre: 33-29 (Trabzonspor Medical Park lehine)

3. Periyot: 55-44 (Trabzonspor Medical Park lehine)