Tudor’un tuzağı

Mecit DEMİR yazdı...

Fenerbahçe derbisinden zihnen yorgun, sinirsel anlamda da yıpranmış çıkan Beşiktaş, sezonun en kritik maçını oynadı Karabük'te. Olayların ve cezaların gölgesinde hazırlandığı karşılaşmada bir anlamda ‘tecrübe' sınavı verecekti siyah-beyazlılar.

İlk kez Şenol Güneş'siz bir maça çıkan Beşiktaş, baskılı oynadı ama kalabalık defansı geçemedi.

Karabükspor'un genç hocası Igor Tudor, bu sezonun adından en çok söz ettiren hocalarının başında geliyor. Dün Beşiktaş'a tuzak hazırlamış. Son dönemlerde bazı İtalyan ve Alman takımlarının uyguladığı 5'li savunma ile takımı sahaya sürdü. Böylece, Beşiktaş'ın Quaresma ve Babel kaynaklı kanat tehlikelerini önlemeye, savunmanın merkezindeki Gaman'la da özellikle Talisca'nın kanattan içeri kat ederek atacağı şutlara engel olmaya çalıştı. Quaresma dışında etkili olan Beşiktaşlı yoktu. Portekizli oyuncunun ortalarının böyül bölümü Ahmet'in ellerinde eridi.

Beşiktaş, maçın büyük bölümünü tek kale oynadı. Ancak bir türlü sihirli dokunuş gelmedi. Fenerbahçe derbisinin en hırslı isimlerinden Oğuzhan'ı sahada göremedik. Talisca da ortalarda yoktu. Cenk, etkisizdi. Karabük, ikinci yarının başında bulduğu golle öne geçmesinin ardından iyice çekildi. Beşiktaş baskı kuracağım derken savunmada açıklar verdi. Ev sahibi ekibin ikinci golü Beşiktaş'ın umutlarını bitirdi.

Şunu gördük ki, derbi stresini bu takım kaldıramamış, kendini bu maça hazırlayamamış. Karabüksporlu Seleznyov'u özel olarak kutlamamız gerekir. İlk golde topu kaptı, ikinci golü atıp takımını galibiyete taşıdı.