Ümraniyespor 2-1 Elazığspor / Maç özeti

Ümraniyespor, ilk yarını geride tamamladığı maçta Elazığspor'u ikinci yarıda attığı gollerle mağlup etti.

TFF 1. Lig mücadelesinde Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Elazığspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puanını 29'a yükseltti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Koray Gençerler, Deniz Turgut, Cumhur Altay

Ümraniyespor: Burak, Mehmet, Oğuz, Merthan, Erol (Mücahit dk. 64), Timur, Samet (Bulut dk. 84), Bahadır (Abdullah dk. 46), İbrahim, Otoo, Beleck

Elazığspor: Serdar, Onur, Adem, Mehmet, Murat, Cajic, Traore (Diarra dk. 79), Timur (Berk dk. 69), Çağrı, Tom, Kehinde

Goller: Cajic (dk. 34) (Elazığspor), Beleck (dk. 65) Mehmet Yiğit (dk. 87 kk.) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Traore, Onur, Tom, Mehmet (Elazığspor), İbrahim, Otoo (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Mehmet Yiğit ve kaleci Serdar Kulbilge'nin yaşadığı anlaşmazlıkta araya Beleck girdi. Ancak Beleck topu kontrol edemedi ve araya giren Elazığspor savunması topu kornere gönderdi.

26′ Kazanılan serbest vuruşu Timur kullandı. Kaleye gönderdiği topta kaleci Serdar Kulbilge, köşeye giden topu kornere çeldi.

GOOOOL! 34′ Tom, ceza sahası içine giren Traore'yi iyi gördü. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topta bomboş pozisyondaki Cajic, Elazığspor'u öne geçiren isim oldu: 0-1.

GOOOOL! 65′ Steve Beleck, Elazığspor savunmasından kazandığı topta, ceza sahası dışında 3 rakibinin önünden düzeltip sert vurdu ve topu ağlara göndermeyi başardı: 1-1.

74′ Steve Beleck, sağ kanattan kale sahası önüne çok iyi gönderdi. Oyuna ikinci yarıda giren Abdullah'ın kayarak vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

84′ Oğuz sağdan ortayı yaptı. Mert'in kafa vuruşunda iyi uzanan Serdar Kulbilge topa sahip oldu.

85′ İbrahim'in savunmadan attığı uzun topta, defansının arkasına sarkan Oğuz, ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda top üstten auta gitti.

GOOOOL! 87′ Abdullah'ın pozisyonunu bozmak isteyen Elazığspor savunması topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Mücahit topa gelişine vurdu. Dışarıya giden top, Mehmet Yiğit'e çarpıp ağlarla buluştu: 2-1.