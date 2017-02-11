Yeni Malatyaspor 3-1 Denizlispor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin bozuk olmasından dolayı Vodafone Arena’da ağırladığı Denizlispor’u 3-1 yendi. Denizlispor, 90+3. dakikada Anıl Taşdemir ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım zirve yarışında puanını 37’ye yükseltti. Denizlispor ise bu mağlubiyetin ardından 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Azubuike'nin ceza sahası sol çaprazına attığı pasta topla buluşan Dialiba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
62. dakikada İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira ön direkte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.
68. dakikada Moritz'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Alperen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.
72. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sağ çaprazından açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
90. dakikada Ayite’nin sol kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Murat Yıldırım dokundu ve top üst direkten dönerek kaleci Asil Kaan’da kaldı.
90+2. dakikada Ferhat’ın ceza sahası içinde golü eliyle engellediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya penaltı kararıverdi.
90+3. dakikada Anıl’ın kullandığı penaltı vuruşunu Ertaç çıkardı.