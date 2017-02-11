Yeni Malatyaspor 3-1 Denizlispor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile İnönü Stadı’nın zemininin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da karşılaştı. Mücadele Evkur Yeni Malatyaspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçla noktalandı.

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