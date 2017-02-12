ABD’de Trump etkisi… Akıl almaz skandal!

Irkçı söylemleri ve kararları tartışma konusu olan ABD Başkanı Donald Turmp'ın etkisi ülkede hissedilmeye başlandı. FED Cup'ta Alman faşist lider Adolf Hitler ile özdeşleşen 'Deutschland, Deutschland uber alles' şarkısının Almanya Milli Marşı yerine çalınması ortalığı karıştırdı.

ABD’de başkanlık seçimlerinden önce yaptığı ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalar ile gündeme gelen, büyük tepki çekmesine rağmen başkanlık koltuğuna oturmayı başaran Donald Trump, ülkesinde yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. ABD Tenis Birliği (The USTA) tarafından FED Cup’ta yaşananlar tartışma konusu oldu. Almanya Milli Takımı’nın maçından önce milli marş yerine Nazi döneminde Almanya’da faşist lider Adolf Hitler ile özdeşleşen ve ‘Almanya dünyadaki her şeyin üzerinde’ anlamında gelen ‘Deutschland, Deutschland uber alles’ şarkısının çalınması ortalığı karıştırdı.

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Alman tenisçi Andrea Petkovic, olay karşısında dehşete kapıldığını belirtirken “Bu hayatım boyunca yaşadığım en korkunç deneyimdi. 2017 yılında ABD’de böyle bir olayın yaşanabildiğine inanamıyorum. Bu utanç verici” dedi. Şarkının tepki çekmesi üzerine The USTA, hem Almanya Milli Takımı’ndan hem de şarkıyı dinlemek zorunda kalan tüm seyircilerden özür dilemek zorunda kaldı. The USTA, yaptığı yazılı açıklamada “Bu kasten yapılmış bir hareket değildir. Alman Milli Takımı’na yapılan saygısızlık bir sonraki maçta düzeltilecek ve doğru milli marş çalınacaktır” ifadelerini kullanarak gönül almaya çalıştı.

Bu yaşananlar akıllara Türkiye’de de lider olarak benimsedikleri kişilerin peşinden gitmek için aşırıya kaçan hareketlerde bulunan insanları getirdi. Lider olarak benimsedikleri insanların bile arkasında duramayacağı hareketlerde bulunan ülkemizdeki ‘Kraldan çok kralcıların’ tek farkı özür dileme mekanizmasının bulunmaması…