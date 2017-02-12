Atiker Konyaspor 1-1 Antalyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Konuk takımın 9 kişi tamamladığı mücadelede 3 puan çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.

Antalyaspor, Moestafa El Kabir’in 44. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor 59’da Riad Bajic ile eşitliği sağladı. Vukovic 68. dakikada kazanılan bir penaltıyı auta gönderdi. Antalyaspor’da ikinci devrede Chico ve Charles çift sarı karttan oyun dışı kaldılar. Konuk takım maçı 9 kişi bitirdi.

Antalyaspor ligde haftayı 32 puanda bitirdi. Konyaspor ie 28 puana yükseldi. 4 maçtır kazanan Antalyaspor, ilk yarıda öne geçmesine rağmen önemli bir 3 puan fırsatını tepmiş oldu.

Akdeniz ekibi bir sonraki hafta evinde Karabükspor’u konuk edecek. Konyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

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