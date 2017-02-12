Bakanın izlediği maçta 19 kişi yaralandı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor’un kendi evinde oynadığı MKE Ankaragücü maçında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı, Jandarma sahaya girdi.

Gümüşhane tarihindeki en kalabalık müsabakalardan birisi olan maçın başlamasıyla birlikte stadyumu dolduran Gümüşhanesporlu taraftarla ile 300 kişilik kontenjan ayrılan MKE Ankaragücü taraftarlarının olduğu tribün arasında laf dalaşı başladı.

İlerleyen dakikalarda tribünlerden atılan koltuk parçasıyla birlikte maçın tansiyonu birden artarken, müsabakanın ikinci devresini izlemeye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın gelişiyle stadyumdaki durum normale döndü.

İkinci yarının son dakikalarında yan hakemin kararını eleştiren MKE Ankaragücü teknik heyetinin de sahaya girmesiyle saha bir anda karıştı. Koltuk parçaları ve su şişeleri iki tribün arasında sürekli gidip gelirken, olay yerinde hazırda bulunan ambulanslarla yaralanan çok sayıdaki taraftar tedavi altına alındı.Jandarma güçlerinin takviye amaçlı sahaya girmesinin ardından “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atılırken, Jandarma ekipleri zaman zaman yaşanan olaylara engel olamadı.

Meydana gelen olaylar nedeniyle müsabaka hakemi tarafından 10 dakika uzatılan maçın son düdüğüyle 2-1 galip gelen Gümüşhanesporlu taraftarlar sahaya inerek galibiyet sevincini hem oyuncularla hem de teknik heyetle yaşadı.

Maç öncesinde Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs şoförü Aziz Bal ve yaşanan olayların ardından vücudunun çeşitli bölgelerine plastik koltuk parçası isabet eden 18'i Gümüşhanesporlu 19 kişinin Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Müsabakanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, “Atmosferi yüksek bir maçtı. Bu maçın atmosferini şehrin ve takımın kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorduk. 2-1'den sonra maçın atmosferi iyice değişti. En çok katılımlı olan maçımız oldu. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarımız geldi. Böyle gergin ortamdaki bu skor bizim için fevkalade” dedi.

Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını ve daha çok maçları olduğunu ifade eden Büyükbayraktar, “Ben ligin sonunda şampiyon olacağımıza, teknik heyetime, oyuncularımıza, taraftarlarıma, bu şehre inanıyorum ve güveniyorum. Sezon bittiğinde temennim o ki biz ilk sırada olacağız. Bu şehrin şampiyonluğa ihtiyacı var. Gerek yönetim, gerek şehir olarak 1. ligi kaldırabilecek durumdayız. En büyük arzum sezon bittiğinde bu takımı şampiyon görmek” diye konuştu.

Gümüşhanespor'un kafilesini taşıyan otobüs şoförü Aziz Bal'a gerçekleştirilen saldırıyı da değerlendiren Başkan Büyükbayraktar, “Her maça gelmeden önce annemin yanına uğrayıp hayır duasını alıyorum. O nedenle biraz geç geldim. Nahoş şeyler olmuş. Bizim şehrimizde olmasına rağmen bu ne cesaret, bu ne terbiyesizlik. Emniyet ya bakan beyin gelmesi dolayısıyla ya da işin vehametini göremediler. Art niyet olarak görmüyorum ama Emniyetin bundan ders çıkarması gerekiyor. Bu durum hoş değil. Biz sağduyulu davrandık. Maç başlamadan şoförün darp edildiği bilgisi geldiğinde daha da kötü şeyler olabilirdi. Elimizden geldiği taraf taraftarımızı, futbolcularımızı kontrol altına almaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Tarık Daşgün ise final havasında bir maç oynadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu maçta gerçekten de oyun sisteminin, taktiksel oyunun üstüne çıkan şeyler var. Burada yürek koyma, burada mücadele var. Aslanlar gibi mücadele etti çocuklar. Kendi sahamızda üstesinden gelerek müthiş bir galibiyet aldık. Ama bizim daha yürüyecek çok yolumuz var. Kesinlikle rehavete, şampiyon olduk havasına girmememiz gerektiğinin, çok daha ciddi, çok daha istekli çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İş daha yeni başlıyor. Çok büyük avantaj cebimizde. Ama daha 13 maçımız var. 13 finalimiz var. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Aslan gibi yürekli delikanlılarla birbirine kenetlenmiş delikanlılarla, böyle bir seyircinin önünde inşallah bir sıkıntı yaşamadan bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hedefe giderken işin daha da zorlaştığını bilerek, daha da çok çalışarak inşallah o ipi göğüsleyeceğiz. Bize müthiş destek veren ki böyle olmasını her zaman istediğimiz seyircimizin de ayağına, yüreğine sağlık. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde arkamızdan ayrılmadılar, hep desteklediler. Bir kulüp şampiyonluğa gidiyorsa, seyircisi, yönetimi, o şehrin tamamı tek yürek, tek vücut olmak zorunda. Biz bunu bugün gösterdi.”

Maçta yaşanan nahoş olayları da değerlendiren Daşgün, “Bu tür olaylar olacağına dair beklentimiz vardı. Hayatımız bu işin içinde geçti. Bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her şey beklenebilir. Burada biraz daha dikkatli olmamız, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. Ama maçın içindeki olaylar normal olaylardı. Bunlar futbolun içindeler. Rakibimiz de yüreğini ortaya koydu. Onları da tebrik ediyorum. Bizlerin bu tarz şeylere hazırlıklı olması gerekir. İnşallah bundan sonra daha gergin maçlar olmaz” diye konuştu.