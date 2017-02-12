Bandırmaspor 2-3 Altınordu / Maç özeti

TFF 1. Lig’de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu’ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Tevfik Özkoç, Oktay Önge
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit İsmail Gökoğlan(Mamadou Fofana dk. 54), Doğan Karakuş (Feridun Kıroğlu dk. 52), Brinner Souza, Bilal Hallaçlar , Marino Da Silva (AtabeyÇiçek dk. 80) , Gökhan Yılmaz, Üstün Bilgi, Ömer Kandemir, Lukas Droppa, Sertaç Çam
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak (Beykan Şimşek dk. 61), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Barış Alıcı dk. 85), Hasan Kabze (Fatih Aktay dk. 88)
Goller: Hasan Kabze (dk. 17 ve 80 ), Abdülkadir Parmak (dk. 25) (Altınordu), Gökhan Yılmaz (dk. 65), Feridun Kıroğlu (dk. 75) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ömer Kandemir, Feridun Kıroğlu, Mamadou Fofana (Bandırmaspor), Abdülkadir Parmak, Serkan Göksu (Altınordu)
Kırmızı Kart: Brinner Souza (dk. 15) (Bandırmaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Marino Da Silva'nın, ceza alanı dışından şutu üstten dışarı gitti.
12′ Altınordu, gole çok yaklaştı. Yusuf Acer'in, ceza alanının sol çaprazından kale önüne kestiği topu Serkan Göksu, kötü bir vuruşla dışarı attı.
GOOOOL! 15′ Altınordu’nun golü geldi. Okan Derici'nin, ceza alanı içinde indirdiği topta Hasan Kabze'nin rövaşatasında Brinner, topa elle müdahale edince konuk takım penaltı kazandı. Santos ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Penaltıyı Hasan Kabze gole çevirdi: 0-1.
23′ Altınordu yine önemli bir fırsatı kullanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Okan Derici'nin vuruşu Bandırmaspor savunmasından kornere gitti.
GOOOOL! 26′ Konuk takımın ikinci golü geldi. Soldan Okan Derici'nin ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak, yerden bir şutla ağları gördü: 0-2.
35′ Serkan Göksu'nun uzaktan şutunu kaleci Okan Kocuk, köşeden kornere çeldi.
43′ Hasan Kabze, ceza alanı içinde, çok elverişli durumda topu dışarı attı.
62′ Sağdan Sertaç'ın ortasında Lukas Droppa'nın kafa şutu kalecide kaldı.
GOOOOL! 65′ Bandırmaspor'un golü geldi. Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topta ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gökhan Karadeniz, yerden, sol bir şutla ağları havalandırdı: 1-2.
69′ Feridun Kıroğlu'nun ağlara giden topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
72′ Gelişen Altınordu atağında Fofana'nın, Erdoğan Yeşilyurt'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Hasan Kabze, kaleciye teslim etti.
GOOOOL! 74′ Bandırmaspor atağında Feridun Kıroğlu'nun sağdan ortasında top, kimseye değmeden ağlarla buluştu: 2-2.
GOOOOL! 80′ İlginç bir gol geldi. Bandırmaspor kalesi önünde meydana gelen karambolde Hasan Kabze, yattığı yerden dokunarak topu ağlara yuvarladı: 2-3.