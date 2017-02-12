Başkana locada saldırı! Konya’da büyük olay çıktı

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, "Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler" dedi.

Antalyaspor’un Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 sona eren maçın ardından Antalyasporlu yöneticilerin bulunduğu locada olaylar yaşandı. Antalyasporlu yöneticilerden Salih Peker, karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk’ün kırmızı beyazlı takımı ve taraftarını selamladığı sırada kendilerine yönelik küfür edildiğini dile getirdi. Peker, statta maçı izledikleri locada yaşananları şöyle anlattı:

“Maç bitiminin ardından başkan Antalyaspor taraftarını, takımı alkışladı. Bu sırada Konya taraftarı küfretti, bulunduğumuz locaya yandan saldırı oldu. Yöneticilerimize yumruk atıldı. Kısa süreli arbede yaşandı. Bize küfür ettiler. Özel güvenlik güçleri ve polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Onlar gelmeseydi linç edilirdik. 10-20 Konya taraftarı vardı. Olayların yaşandığı locada yöneticilerimizin 7-8 yaşındaki çocukları da vardı.”

Antalyaspor Başkanı Öztürk de, “Saldırıya uğramamız skandal bir durum. Takımımız taraftarı taşlandı. Türk futbolunu kurtarmak istiyorsak bunlardan kurtulmalıyız” diye konuştu.