Beşiktaş’ta psikolojik kriz!

Kupadaki Fenerbahçe derbisinde ağır yara alan Beşiktaş, ligde Karabük deplasmanından da eli boş döndü. Fikret Orman ve Şenol Güneş krizi yönetemedi, futbolcular da psikolojik baskının altında kaldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor. Kupadaki olaylı Fenerbahçe derbisindeki 1-0'lık mağlubiyete PFDK'nın cezaları da eklenince Kartal'daki çöküş önceki gün Karabük'te apaçık ortadaydı. Şenol Güneş'in yerine Tamer Tuna kulübede görev aldı, futbolcuların isteksiz görüntüsüyle yenilgi kaçınılmaz oldu. Peki ne oldu da, Beşiktaş 1 hafta içinde 2 yenilgi alarak taraftarları umutsuzluğa doğru itmeye başladı.

TFF`den Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket! TFF'nin internet sitesindeki Bursaspor-Fenerbahçe maçının başlama saati olarak 19:03 yazması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarından büyük tepki çeken bu detay sonrası TFF açıklama yapmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

Fikret Orman’ın derbi öncesi Fenerbahçe ile yaşadığı demeç polemiğine maç sonu ‘neticede süt kupası' demesi krizi yönetemediğini gösterdi. Güneş'in Fenerli Kjaer'i suratından itmesi Karabük'e gidememesine neden oldu. Derbide kamuoyunun yarattığı psikolojik baskıdan zararlı çıkan Beşiktaş oldu. Akıllara 2002-03'teki şampiyonluğun ardından 2003-04 5 kırmızı kartlı Samsun yenilgisinden sonra kaybedilen şampiyonluk geldi.

Rıdvan Dilmen hakemi yerden yere vurdu Rıdvan Dilmen, Bursa'da hakem Halil Umut Meler'in Fenerbahçe'nin elinden 2 puanı aldığını söyledi. 'Bursaspor bundan güzel bir hakem bulamazdı' diyen Dilmen, Meler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

ŞENOL GÜNEŞ: AYAĞA KALKIN

Kardemir Karabükspor maçında cezası nedeniyle yer alamayan Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla görüştü. Güneş, “Fenerbahçe karşılaşması bitti ama hâlâ etkisinde kaldığınızı görüyorum. Sizi tanımakta güçlük çektim. Bunun telafisi var, ayağa kalkın ve şoktan çıkın. Önümüzde çok maç var” dedi.

Öte yandan sezon başında Atiba'nın yükünü hafifletmesi beklentisiyle transfer edilen Gökhan İnler, son haftalarda kayıplara karıştı. İnler, 26 Kasım'da sadece ilk yarısında görev yaptığı Başakşehir maçından bu yana ligde 11'e giremeyerek kulübeye demir attı. Tecrübeli orta saha, sadece 404 dakika süre aldı.