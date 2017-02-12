Deniz Türüç: Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Galatasaray

Kayserispor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımının gollerinde asist yapan Deniz Türüç, karşılaşmayı yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Kayserispor’da Deniz Türüç, mücadeleyi değerlendirdi. Takımının attığı iki golde de kornerden asist yapan Deniz’in sözleri şöyle;

“Bizim için çok önemli maç… Bizim için diğer maçlardan önemi yok. Bizim kazanmamız gerekiyor. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Galatasaray artık rakip fark etmiyor. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda farkı arttırabilirdik ama 2-1 kazandık. Önemli olan 3 puanı almaktı.

Mabiala fizikli ve kafa vuran bir oyuncu. Ben bilerek sert ön direğe kesiyorum. Bu gole antrenmanda çok çalıştık. Gol olduğu için çok mutluyum.“