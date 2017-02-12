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12 Şubat 2017 19:02
GALATASARAY
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Deniz Türüç: Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Galatasaray

Kayserispor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımının gollerinde asist yapan Deniz Türüç, karşılaşmayı yorumladı.
21:1312 Şubat 2017
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Deniz Türüç: Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Kayserispor’da Deniz Türüç, mücadeleyi değerlendirdi. Takımının attığı iki golde de kornerden asist yapan Deniz’in sözleri şöyle;

Bizim için çok önemli maç… Bizim için diğer maçlardan önemi yok. Bizim kazanmamız gerekiyor. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş ne de Galatasaray artık rakip fark etmiyor. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda farkı arttırabilirdik ama 2-1 kazandık. Önemli olan 3 puanı almaktı.

Mabiala fizikli ve kafa vuran bir oyuncu. Ben bilerek sert ön direğe kesiyorum. Bu gole antrenmanda çok çalıştık. Gol olduğu için çok mutluyum.

Etiketler
Deniz Türüç kayserispor spor toto süper lig
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