Dick Advocaat bizim gibi seyretti…

Fenerbahçe, kazanırsa tekrar şampiyonluk potasına gireceği Bursaspor deplasmanında yine fazla pozisyona giremedi ve umutlarını bu kez de Timsah Arena çimlerine gömdü… Aslında geçen hafta Beşiktaş'ın düştüğü hataya bu hafta da yeşil-beyazlılar düşmüştü. Vodafone Arena'da taraftarı, futbolcusu ve teknik direktörüyle gergin oynayan Beşiktaş gibiydi Bursa! Maçın başında sahaya atılan çakmaklar ve yabancı maddeler gelecek dakikaların habercisiydi. Maçın tamamına bakın gol pozisyonu az, tekmeler havada uçuyor ve ev sahibi sanki ya düşecek ya da şampiyon olacak! Fenerbahçe ise solda İsmail Köybaşı, sağda Şener ve orta sahasıyla kora kor mücadele ediyor… İyi mi oynadı Fener? Her hafta gibi: Hayır! Olmadı! Olmazdı da. Çünkü Advocaat'ın aklı sahada değildi! Aatif ve Sow'un kötü futbolunu görmüyor, sadece Lens'in üzerine kurulu anlayışla devam ediyordu. Bir de Boban Jovic'in haklı bir şekilde atılmasıyla çok rahattı. İkinci yarıda sakin olan rakibini çözemedi… Fenerbahçe hep hakem hatalarından bahsediyor ya bu kez adaletli olmak şart. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya bakın: Top öndeki Ertuğrul'un bacaklarının arasından gelerek Sivok'un eline çarpıyor. Sivok'un kolu normal pozisyonda. Bilerek bir müdahale yok. Yani penaltı verilse de olur verilmese de! Dakika 88. Hakem Halil Umut Meler sanki bu hatasını telafi etmek ister gibi Kjaer'in yakın mesafeden eline çarpan topa da penaltı verdi ve iki puan uçtu gitti.

SON SÖZ: Fenerbahçe artık gelecek sezonun planlamasını yapmalı, bu sene de Avrupa'da nereye kadar gidilecekse gidilmeli.. Hatırlatalım: Fenerbahçe'nin haftaya oynayacağı Kasımpaşa maçında tek hücumcusu Jeremain Lens, Alper'le birlikte sarı kart cezalısı. Advocaat şimdiden ne yapacağını düşünüyordur!