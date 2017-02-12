Eren Derdiyok faul yaptı mı? O anı anlattı…

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, maçın kaderini etkileyen o kritik kararı anlattı.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde kilit rol oynayan Eren Derdiyok, gol öncesinde rakibin kendisini yere attığını söyledi. Kesinlikle faul yapmadığını söyleyen İsviçreli futbolcu, üzgün olduklarını söyledi.

Eren Derdiyok maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Kötü başladık. 2 tane gereksiz gol yedik. Kornerden 2 gol yedik bu üzücü bir durum. Çok önemli bir maçı kaybettik. Bir gol verilmedi faulle alakası yoktu. O zaman maçta her pozisyona faul verilecek. Son pozisyonda değerlendirmem gerekiyordu kuşkusuz. Ağrıdan dolayı etkilendim. İleriye bakacağız, maratonun en önemli noktasına geleceğiz.”

KENDİNİ YERE BIRAKTI

“Bu tür maçlarda her oyuncunun isteği yüzde yüz olması lazım. İkinci yarıa mücadele ederek inanarak gelmeye çalıştık. Dokunuyorum ama dokunmadan başka hiçbir şey yok. Kendini yere bırakıyor. Yapacak bir şey yok hakem kararı.