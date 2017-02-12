Eskişehirspor Alpay Özalan’ın görevine son verdi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Eskişehirspor, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırma kararı aldı.

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Anadolu temsilcisi, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırıyor. TFF 1. Lig’de Manisaspor’a 5-1 yenilen Eskişehirspor, faturayı Alpay Özalan’a kesti.

Kırmızı-Siyahlı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Eskişehirspor’un dün kendi sahasında Manisaspor’a 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Alpay Özalan İstanbul’a gitti. Kulüp yönetimi de Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Alpay Özalan’ın yarın Eskişehir’e gelerek yönetimle karşılıklı olarak sözleşmesini fesih etmesi bekleniyor.

Son 2 maçta 1 puan alan Eskişehir, 35 puanda bulunuyor ve zirvenin sadece 2 puan gerisinde.