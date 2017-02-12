Eskişehirspor Alpay Özalan’ın görevine son verdi

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Anadolu temsilcisi, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırıyor. TFF 1. Lig’de Manisaspor’a 5-1 yenilen Eskişehirspor, faturayı Alpay Özalan’a kesti.
Kırmızı-Siyahlı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Eskişehirspor’un dün kendi sahasında Manisaspor’a 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Alpay Özalan İstanbul’a gitti. Kulüp yönetimi de Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Alpay Özalan’ın yarın Eskişehir’e gelerek yönetimle karşılıklı olarak sözleşmesini fesih etmesi bekleniyor.
Son 2 maçta 1 puan alan Eskişehir, 35 puanda bulunuyor ve zirvenin sadece 2 puan gerisinde.