Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eskişehirspor Alpay Özalan’ın görevine son verdi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Eskişehirspor, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırma kararı aldı.
20:2812 Şubat 2017
0
Eskişehirspor Alpay Özalan’ın görevine son verdi

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Anadolu temsilcisi, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırıyor. TFF 1. Lig’de Manisaspor’a 5-1 yenilen Eskişehirspor, faturayı Alpay Özalan’a kesti.

Kırmızı-Siyahlı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Eskişehirspor’un dün kendi sahasında Manisaspor’a 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Alpay Özalan İstanbul’a gitti. Kulüp yönetimi de Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Alpay Özalan’ın yarın Eskişehir’e gelerek yönetimle karşılıklı olarak sözleşmesini fesih etmesi bekleniyor.

Son 2 maçta 1 puan alan Eskişehir, 35 puanda bulunuyor ve zirvenin sadece 2 puan gerisinde.

Etiketler
Alpay Özalan eskişehirspor tff 1.lig
Son güncelleme: 21:39 | 12.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER