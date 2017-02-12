Ferudun Tankut’tan Fenerbahçe itirafı

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Fenerbahçe’yi de yenerek ligi iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Beşiktaş galibiyetinin ardından Almanya'da Karabüklü işadamları ile bir araya geldi.

Almanya Avrupa Karabükspor Dernek Başkanı Abdullah İnam'ın kardeşi Bünyamin ve Huriye çiftinin düğününe katılan Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, daha sonra Karabüklü iş adamları ile bir araya geldi.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde Avrupa Karabükspor Dernek Başkanı Abdullah İnam'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan başkan Tankut, takımın gelecek yıl daha çok ses getireceğini söyledi.

Tankut, bu sezon iç sahada oynadıkları 4 büyüklerden Trabzon'u 4-0, Galatasaray'ı 2-1 ve son olarak Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup ettiklerini kaydederek, “Fenerbahçe'yi de yenerek bu sene ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor hakikaten baktığımızda sizler tarafından çok iyi görülüyor, Karabük'te yaşayanlar bunun bilincinde değil. Türkiye'de 81 il içinden 18 süper lig takımı var. Bunun 5 tanesi İstanbul, 2'şer tane Ankara ve Antalya'ya var. 3 şehri düştüğümüzde 78 il kalıyor ve bunun içerisinden 9 tane şehir takımı Süper Lig'de mücadele ediyor. Merkez nüfusumuz 118 bin genelde ise 242 bin nüfusumuz var. 1 milyonun üzerinde 10-15 nüfusu olan şehirler olmasına rağmen 242 bin nüfuslu bir şehri takımı olarak ligde 3 büyük takımı yenebiliyorsa bununda hazını yaşamak gerekiyor. Maalesef Karabük'te 13 bin kişilik stadı tam kapasite dolduramıyoruz. Bütün ilçelerimizi gezdim ve bir türlü taraftarı tribüne çekemiyoruz. Gurbette yaşayan hemşerilerimiz olarak Kardemir Karabükspor'a desteklerinizi bekliyoruz. Sizlerin Karabük'te ve ilçelerinde yaşayan yakınlarınıza ve akrabalarınızın 15 günde bir stada gelerek takımı desteklemeleri yönünde katkı sağlamalarını istiyoruz. Bir çok kulübün arkasında büyük ekonomik ve kitlesel gücü var. Bizim Karabüspor'un arkasında Kardemir dışında bir gücü yok. Kulüp başkanı olarak takımı ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezona çok daha iyi olacağız. Daha çok sese getiren bir takım olacağız.Geçen sene süper lige çıkarken baya zorlandık ve ciddi bir hazırlığımız yoktu. 9 kişi ile Bolu kampına ardından ise 16 kişi ile Hollanda kampına gittik. Lig başladığında anca Eylül başında 25 kişilik bir kadro oluşturduk. Bu sene oturmuş bir kadromuz var ve bu sene en fazla 2 yada 3 takviye yapacağız” dedi.

Almanya Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam’ın organize ettiği programa, UETD Disiplin Kurulu Başkanı Dursun Döngel, ATGB Başkanı Orhan Buyurman, ATGB Başkan Yardımcısı Abdullah Ören, Almanya Yeniceliler Derneği Başkanı İbrahim Doğancı ile çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantı sonrası Avrupa Karabükspor Dernek Başkanı Abdullah İnam, katkılarından dolayı Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ve eşi Sevim Tankut'a plaket takdim etti.