Galatasaray – Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçta zirveye yaklaşma planları yapan Galatasaray, sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor'u konuk edecek. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Türk Telekom Arena’da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.Galatasaray, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Kayserispor’u yenerek Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Geçen hafta Fenerbahçe’yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kayserispor ise son iki haftada yakaladığı başarılı grafiği Galatasaray karşısında devam ettirmenin peşinde…

GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray – Kayserispor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, De Jong, Tolga, Yasin, Bruma, Rodrigues, Podolski

KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent, Kana, Mabiala, Erkan, Güray, Deniz, Sow, Lawal, Varela, Umut