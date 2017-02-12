Galatasaray yönetimi toplanıyor!

Galatasaray'da Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu, yarın olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Galatasaray yönetimi, yarın Jan Olde Riekerink'in geleceğini görüşmek için bir araya gelecek.

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