Galatasaray yönetiminden istifa yanıtı

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Galatasaray taraftarlarının istifa çağrılarını normal karşıladığını söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Cengin Özyalçın, taraftarın istifa tepksini normal karşıladığını söyledi. “Taraftar bizim velinimetimiz” diyen Özyalçın, sarı-kırmızılı kulübü iyi bir noktaya getirdiklerini dile getirdi.

İşte Özyalçın’ın maç sonu açıklamaları:

“Zafer zafere inananlarındır. Bizim taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Ne kadar uzaktan gelirlerse, söylediğimiz şartlara uyarlarsa uysunlar Galatasaray’ın zaferi, galibiyeti için bizi motive eden insanlar. Taraftarın dışında bu süreçte yöneticilik zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor, ekonomi ile özdeş. Galatasaray zor bir süreçten geçiriyor. Bu ekonomik süreci biz hemen heme yarılamış gibiyiz. Yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Biz de Galatasaray’ın başarılı olmasını isteriz, ama bizden sonra geleceklere geçmişten gelen ekonomik kaosu bırakmamak konusunda Dursun Özbek’in kararlılığı var.”

“Galatasaray takımının nerelerde eksik olduğunu biliyoruz. Galatasaray’ın zaafı yan toplar. 2 yan toptan 2 gol yedik. Benim görevim bu teknik konulara değinmek değil, ama güzel sonuçlar almayı biz de hedefleriz. Suçlamak istemiyorum. Galatasaray’ın bu güne kadarki ekonomik koşulları belli. Bunların büyük bir kısmı bugün halloldu. Son yapılan divan toplantısını keşke izleseydiniz. Galatasaray’ın nereden nereye geldiğini ve 2018’de nereye geleceği tartışma konusu olmazdı.”