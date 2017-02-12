Giresunspor 3-1 Şanlıurfaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Giresunspor 3-1 galibiyetle ayrıldı. Giresunspor bu skorla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı.
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Maçtan dakikalar
53. dakikada Giresunspor atağında Şanlıurfaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Volkan Okumak dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Abwo'nun kontra atakla sağ taraftan başlattığı pozisyonda kale önünde topu alan Recep Aydın plasesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
74. dakikada Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Penaltıyı Abdulaziz Solmaz kullandı, topu ağlara gönderdi. 2-1
90. dakikada Şanlıurfaspor kalecisi Sinan ile karşı karşıya kalan Promise Issac, gole giderken yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Promise Issac topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun , Mustafa Sönmez , Bilal Gölen
Giresunspor: Eser , Panajotis Mımıtrıadis , Volkan (Promise Issac dk. 81 ), David Solomon Abwo (Jones Da Silva dk. 76 ), Berkan , Recep , Özgür Can (Cihan dk. 89 ?), Dodo , Onur , Özgür , Hüsamettin
Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Dilaver
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Şanlıurfaspor: Sinan , Hasan Batuhan , Abdulaziz , Artun , Oktay (Halil dk. 56 ) Berkay Can , Hüseyin (Mertcan dk. 76 ), İzzet , Cemil , Fevzi (Daudet N’Dongala dk. 56 ), Caner
Yedekler: Tomic Vjekoslav, Amn Soleman Askar, Ovidu Andrei Marc, İyayi Believe Atiemwen,
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Volkan Okumak (dk. 53), Recep Aydın (dk. 64), Promise (dk. 90 pen.) (Giresunspor) Abdulaziz Solmaz (dk. 74 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Oktay, Berkay Can, Sinan (Şanlıurfaspor), Recep, Volkan, Berkan (Giresunspor)